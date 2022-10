Instagram down | problemi sull’app per alcuni utenti

Non bastassero le perdite nel Metaverso, i malfunzionamenti tornano a infierire su Meta dopo una settimana dall'ultimo: stavolta però i problemi riguardano soloe non Whatsapp che ...#instagramdown -Comms (@InstagramComms) October 31, 2022 Il bello è che stavolta non è 'inteso come social media, maintesa come 'customer service'. Nei commenti ...Instagram non funziona: account bloccati, cancellati e bannati Oggi 31 ottobre Instagram è un disastro. Non è Instagram down, ma poco ci manca. Oggi sembrano essere infatti altri i problemi per il gam ...Account sospesi non si sa perché. L'evidenza che non bastano i soldi per governare i social network: la trasparenza dovrebbe essere il minimo sindacale ...