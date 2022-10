Greta Thunberg non parteciperà alla COP27

la Repubblica

LONDRA "non andrà a Cop 27 , la ventisettesima conferenza internazionale sul clima , che inizia il 6 novembre in Egitto , definendola un evento di greenwashing , ambientalismo di facciata, ......news e aggiornamenti sulle ultime tendenze beauty direttamente nella tua posta Iscriviti alla newsletter Considerando poi che la Svezia è anche la patria dell'attivista per il clima, ... Greta Thunberg: "Perché non parteciperò alla Cop27 in Egitto" La COP26 di Sharm el-Sheikrischia di rivelarsi un enorme fallimento ancor prima di iniziare ed essere l'ennesima vetrina per il greenwashing ...L'attivista si era già espressa contro la decisione di tenere la Cop27 a Sharm el-Sheikh e aveva espresso vicinanza a tutti i detenuti del paese "per motivi politici o legati all'orientamento sessuale ...