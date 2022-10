Ex fidanzato di Antonella Fiordelisi svela un retroscena

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 31 ottobre 2022) sul loro rapporto non completamento concluso. Ecco cosa hato a FanPage L’exdiin un’intervista a FanPage hato unsulla loro relazione e su come si sono conosciuti e innamorati. Lui si chiama Gialuca e ha 37 anni e fa l’imprenditore. Anche senella Casa si è avvicinata a Edoardo Donnamaria, l’imprenditore ha rivelato che la loro relazione non si è mai chiusa davvero. Le sue parole: “Non abbiamo mai smesso di frequentarci, abbiamo passato l’estate insieme, ma quando ha deciso di partecipare al GFVip abbiamo deciso di prenderci una pausa, così che lei potesse viversi a pieno la sua esperienza. Avevamo entrambi paura di soffrire. Ci siamo detti che una volta uscita ne avremmo riparlato, ma ci siamo lasciati ...