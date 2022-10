Con l' ambulanza va in discoteca | denunciato un autista a Macerata

il Resto del Carlino

L'è poi stata riconsegnata all'ospedale di Torrette. TI POTREBBE INTERESSARE Leggi Anche Furto durante intervento di soccorso: arrestato operatore della Croce Rossa Leggi Anche Chiamano ...... 51 enne di Trescore Balneario (Bergamo): i due sono caduti durante un lancioaltri sei ... Trasportati coscienti in elicottero ea Milano, i due hanno riportato diverse fratture. Parà ... Civitanova, ambulanza sparita: autista in disco con un amico. Denunciato É successo a Civitanova (Macerata): un operatore sanitario si è recato in discoteca con un' ambulanza, in compagnia di un amico. Concluso il turno di lavoro, l'uomo invece di riportare indietro il ...Napoli - Chiamano il 118 per una situazione di emergenza, poi fanno chiedono all’equipaggio di spostare i mobili del salone per inserire la presa della Tv. Una situazione kafkiana si ...