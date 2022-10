BCE | rialzo tassi “mazzata” per famiglie | ecco chi ci perde di più

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 31 ottobre 2022) Sebbene l’aumento di 75 punti base del tasso di sconto della Bce non si trasferisca automaticamente sui mutui, l’aumento del costo del denaro avrà un impatto sulle rate e suidi riferimento per prestiti e mutui. Per i mutui a tasso variabile l’aumento sarà compreso tra 40 e 50 euro. E nel caso di un nuovo mutuo a tasso fisso da 200 euro della durata di 20 anni, l’incremento arriva fino a 3.100 euro. È quanto stima il Codacons che, in attesa degli aumenti, ha verificato le migliori offerte presenti oggi sul mercato dei mutui, confrontandole con quelle in vigore lo scorso anno. Occorrerà attendere qualche giorno per capire in quale misura la recente decisione della Bce modificherà il mercato dei mutui e l’impatto preciso sui mutui già accesi dagli italiani – afferma il portavoce del Codacons, Stefano Zerbi –. Ciò che è certo, è che l’aumento varato dalla Bce, ...