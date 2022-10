Avviate le operazioni di sgombero del rave di Modena

Leggi su agi

(Di lunedì 31 ottobre 2022) AGI - Sono stateledidell'area interessata dalparty di Halloween ainiziato sabato sera. E' quanto si apprende da fonti di polizia. Domenica il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, aveva dato mandato al prefetto die al capo della Polizia di “adottare, raccordandosi con l'autorità giudiziaria, ogni iniziativa per interrompere l'evento e liberare l'area al più presto”. La maxi-festa clandestina, intitolata 'Witchtek 2K22', ha richiamato 3.500 giovani da tutta Italia e da altri Paesi europei, per lo più di meno di 25 anni. All'interno dove si balla ininterrottamente ma all'esterno poliziotti e carabinieri hanno creato un anello di controllo per monitorare la situazione. Già oggi, Piantedosi porterà in Cdm, per un primo esame, una ...