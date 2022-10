Tiscali

... finisce a Parigi -, ultimo torneo del calendario 2022. Il piemontese, dopo aver superato le quali battendo Joao Sousa e Tallon Griekspoor, si è dovuto arrendere all'americanoTiafoe, ......come Marin Cilic (17 del ranking ATP) e vola per il secondo anno di fila al 2° turno di. ... Il torinese, proveniente dalle qualicazioni, si è arreso con un doppio 6 - 4 allo statunitense... A Bercy Frances Tiafoe elimina Lorenzo Sonego La stagione di Lorenzo Sonego, Coppa Davis a parte, finisce a Parigi-Bercy , ultimo torneo del calendario 2022. Il piemontese, dopo aver superato ...Nell'incontro valevole per il primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2022 (cemento indoor), Lorenzo Sonego viene sconfitto in due set da Frances Tiafoe.