Valencia Barcellona | Gattuso ancora ko | decide Lewandowski

(Di domenica 30 ottobre 2022), nuovo scivolone per la formazione di Rino. Ai blaugrana basta il gol segnato daUna rete diin pieno recupero del secondo tempo è bastata a mettere al tappeto ildi, alla seconda sconfitta consecutiva. Il polacco fa rialzare la testa al suo, che conquista tre punti sofferti e in attesa del completamento della giornata si porta momentaneamente in testa alla classifica. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ilvince contro ilin pieno recupero e sebbene la scena se la prenda Robert Lewandowski con la rete da tre punti, impossibile non parlare del caso che ha visto coinvolto Gerard Piqué .Il, invece, a sua volta reduce da una eliminazione dolorosissima, trova riscatto, con la vittoria in casa deldi Gattuso che porta la solita firma: 'Salvador Lewandowski' nel ...Viktoria Plzen e Barcellona si giocano l'ultima gara della fase a gironi: tutto sul match, dalle formazioni a dove seguirla in TV e STreaming.La prima pagina di Record. In Portogallo, Record dedica la copertina al 5-0 del Benfica sul Chaves La prima pagina del Daily Express Sport. In Gran Bretagna, il Daily Express Sport titola co ...