Speciale Halloween a Zoomarine | “Smaschera la tua paura”

(Di domenica 30 ottobre 2022) Il parcolancia una campagna educativa “la tua”. Con la partecipazione dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Roma e dell’Ordine degli Psicologi del Lazio. “la tua”: per aiutare i piccoli a vincere il disagio Ogni età ha i suoi timori. Le paure sono in fondo una

TerniToday

... sul portale di e - commerce fondato da Jeff Bezos spicca una promozionesu un robot ... Ricordiamo, in chiusura, che sono arrivate anche le Offerte difirmate OPPO ....Horror Experience è una ghost story ambientata durante un party dimolto particolare. Alle ore 17 e 19 visite guidate alla mostra DARIO ARGENTO. The Exhibit, mentre alle ore 21, la... Speciale Halloween, le iniziative annunciate per vivere un pomeriggio ed una notte da paura. Gli eventi in programma Lidl ti regala un Halloween senza precedenti! Con l’avvicinarsi della grande festa, la decorazione d’interni diventa la tua priorità Il marchio tedesco ha pensato a tutto ed esce con piante da intern ...Kena lancia la sua PROMO con 130 Giga a meno di 7 euro al mese, scopri come richiederla ONLINE senza vincoli né costi iniziali ...