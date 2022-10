Samsung in rosso | la crisi colpisce anche l’elettronica

(Di domenica 30 ottobre 2022)Electronics registra un brusco calo dell’utile netto nel terzo trimestre. Il motivo è da ricercare nel ridimensionamento della domanda di semiconduttori, smartphone ed elettrodomestici, legato all’inflazione e al rallentamento dell’economia globale. Il primo produttore mondiale di chip di memoria e smartphone vede calare i profitti del 23,6 per cento su base annua, a 6,7 miliardi di dollari. Il dato è divulgato dall’azienda in contemporanea con l’annuncio della nomina del nuovo presidente, Lee Jae-yong. La battuta d’arresto registrata dariflette quella di un altro colosso sudcoreano del, Sk Hynix, e dei big tecnologici negli Stati Uniti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

