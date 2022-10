Medvedev trionfa a Vienna | così prepara la rivincita a Torino

(Di domenica 30 ottobre 2022) Daniilrischia qualcosa nel primo set, ma batte Denis Shapovalov per la quarta volta in sei confronti diretti e conquista il 15mo titolo in carriera. Il moscovita, già qualificato per le ...

Tuttosport

Dopo due ore e sedici minuti,completa la rimonta con un crescendo di vincenti spettacolari e al sesto match point festeggia il suo primo titolo all'Erste Bank Open di Vienna dove non aveva ...Atp Tennis Felix Auger Aliassime mantiene lo status da numero uno del seeding ea Firenze. Dopo nove sconfitte consecutive in finale, il talento canadese acciuffa il ...Daniil, che di ... Atp Vienna, Medvedev trionfa: battuto Shapovalov in rimonta Daniil Medvedev rischia qualcosa nel primo set, ma batte Denis Shapovalov per la quarta volta in sei confronti diretti e conquista il 15mo titolo ...Il 26enne russo, numero 4 del mondo e primo favorito del seeding, ha superato in finale il canadese con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2 ...