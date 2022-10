Malore sul treno | muore in stazione a Romano di Lombardia

(Di domenica 30 ottobre 2022)di. Un uomo di 67 anni è morto nella mattinata di domenica 30 ottobre indi. È successo poco prima delle 8, quando sul posto è stato richiesto l’intervento immediato e urgente del personale medico a causa di unaccusato dal passeggero di unIntercity in transito. In piazzain pochi minuti sono arrivati un’ambulanza della Casirate Soccorso e un’automedica ma i medici hanno potuto solamente constatare il decesso. Le condizioni del 67enne erano apparse subito gravissime, tanto che il personale di bordo delaveva immediatamente allertato i soccorsi per tentare una disperata rianimazione indi ...

