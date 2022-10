L' ospite-choc dagli anti-Meloni | ecco a chi volevano dare il microfono

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 30 ottobre 2022) Occupazione finita a Scienze politiche. Ma guai ai politici che metteranno piede all'università. La Sapienza è roba dei collettivi rossi: decidono loro a chi consegnare il ticket d'ingresso. Il bello è che è tutto vero, non è una barzelletta. All'università di Roma la "mobilitazione" continuerà con altre assemblee, cortei, slogan. A studiare ci si penserà dopo. Perché ora i collettivi studenteschi avranno altro da fare, tipo la vigilanza sull'«assoluto divieto» di parola per i politici alla Sapienza e nelle Università «come luogo neutro e di cultura». Roba dell'altro mondo. Il dialogo lo decidono loro. E tutto questo accade per impedire un'assemblea - regolarmente autorizzata - degli universitari di destra: e la polizia ha evitato che ci fossero incidenti tra opposte fazioni. CLIMA CREATO AD ARTE Del resto, è questo il clima che si sta creando ad arte nell'ateneo, con tensioni che ...