Latina-Monterosi oggi in tv | data | orario e diretta streaming Serie C 2022 2023

(Di domenica 30 ottobre 2022) La, l’, latv edi, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di. Le due formazioni stanno disputando una buona stagione e si trovano entrambe in piena zona playoff. La sfida, dunque, assume un sapore di alta classifica che sicuramente regalerà grandi emozioni. La partita andrà in scena nella giornata di domenica 30 ottobre alle ore 14:30 e sarà trasmessa insu Eleven Sports. SITO LEGA PRO SportFace.

...00 Cremonese - Udinese Spezia - Fiorentina 18:00 Lazio - Salernitana 20:45 Torino - Milan SERIE B 16:15 Perugia - Cittadella LEGA PRO 14:30 FeralpiSalò - RenateTuscia Lecco - ...... Walter Topan ore 14:30 Serie C 11a Giornata Girone A: Virtus Verona vs Arzignano (diretta) Telecronaca: Alberto Braioni ore 14:30 Serie C 11a Giornata Girone C:vs(diretta) ...Ripartire dal gol di Filippo Tolomello per portare via punti da una trasferta difficile. Oggi pomeriggio, calcio d’inizio ore 14,30, il Monterosi viaggia verso il Francioni di Latina ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “misurazione” e “targeting e pubblicità” come specificato nella cookie poli ...