Inter | D' Ambrosio non si allena | la nota sulle sue condizioni

Danilo D'è infortunato e quindi non ha preso parte all'allenamento di oggi dell'. È stata la stessa società nerazzurra a comunicare che il difensore soffre da qualche giorno di un affaticamento ...... "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Calcio", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/" } , { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": ", D'...Il difensore dell'Inter, Danilo D'Ambrosio, non ha partecipato all'allenamento odierno a causa di un affaticamento agli adduttori che lo affligge da qualche giorno.L'Inter, che questa mattina si è ritrovata al centro sportivo, vede fermarsi un calciatore per un infortunio agli adduttori ...