Calcio | Serie A Sottil ' Abbiamo subito poco e creato tanto'

(Di domenica 30 ottobre 2022) CREMONA - "Nel primo tempoavuto diverse palle gol e dovevamo essere più precisi. La Cremonese si è vistae dovevamo essere più freddi e lucidi nel finalizzare quanto. Non è ...

La Fiorentina soffre, ma dopo la beffa con l'Inter torna al successo: 2 - 1 allo Spezia , segnano Milenkovic e Cabral (nel mezzo il temporaneo pari di Nzola). Foto: LapresseNell'altro incontro del pomeriggio, ovvero quello tra Sampdoria e Parma, nessuna delle due squadre ha trovato il gol e il match è dunque terminato con lo 0 - 0. I rimpianti sono soprattutto per le ...CREMONA (ITALPRESS) - "Nel primo tempo abbiamo avuto diverse palle gol e dovevamo essere più precisi. La Cremonese si è vista poco e dovevamo essere più freddi e lucidi nel finalizzare quanto creato.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “misurazione” e “targeting e pubblic ...