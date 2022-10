Ucraina | Conte ad Accordi&Disaccordi Nove | “Se fossi premier oggi? Avrei lottato con tutti i leader Ue per un negoziato di pace”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 29 ottobre 2022) “Sepresidente del Consigliocosa farei?chiamatoeuropei per spingerli a interrogarsi sull’efficacia di questa strategia che dopo sette mesi di guerra, conflitto ed escalation non ha ancora raggiunto unper la“. Così Giuseppeospite di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda sucondotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha risposto alla sollecitazione del conduttore che lo invitata a indicare quali azioni avrebbe intrapreso in qualità dial posto di Draghi e Meloni. “Liconvinti che l’Unione europea deve recitare un ruolo in questa vicenda – ha detto il presidente M5S a Sommi – che ...