Tu Si Que Vales 2022 | Arte Algo in finale! video e gallery

(Di sabato 29 ottobre 2022) Nella settima puntata di Tu Si Quedi stasera, 29 ottobre, abbiamo visto anche l’esibizione di, duo di acrobati che si sono esibiti al trampolino con una serie di numeri molto complessi. L’esibizione è stata giudicata dalla giuria del programma, formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, con l’aggiunta di Sabrina Ferilli come presidentessa della giuria popolare. Per loro, quattro sì e il 100% del gradimento della giuria popolare. Questo significa che, essendosi alzati tutti e quattro i giudici, vanno subito inA seguire ilintegrale della presentazione e dell’esibizione dinella puntata di Tu Si Quedi stasera. ...

Verrà trasmessa stasera, sabato 29 ottobre, la settima puntata della nuova edizione di Tu si, il celebre show del fine settimana targato Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Andrà in onda alle 21.25. In giuria oltre a Maria De Filippi troviamo confermatissimi Gerry Scotti, Teo ...Ritorna questa sera Tú sí2022 , con una settima puntata ricca di eventi interessanti, dalle ore 21:25 . Il celebre show che mette alla prova i talenti dell'Italia, arrivato alla sua nona edizione , portando le ...Giovannino è il disturbatore ufficiale di Sabrina Ferilli a Tu sì que vales, ma a volte anche in altro programmi tv. Ma chi c’è dietro il suo costume Ecco qual è la sua vera identità. Uno dei momenti ...en Soledad de Graciano Sánchez por haber sustraído un block de vales de gasolina y hacer mal uso de ellos, informó la Fiscalía General del Estado (FGE). Los delitos que se le imputan son robo ...