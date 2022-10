Più contante uguale evasione? Vi spiego perché è una bufala

Leggi su nicolaporro

(Di sabato 29 ottobre 2022) C’è un caso di scuola, proprio degli ultimi giorni, su come la lotta all’e le limitazioni delsiano spesso più ideologiche che sostanziali. Nessuno nega che ci sia, come in tutti i paesi occidentali, la necessità di recuperare imponibile da parte dello Stato. Ma a casa nostra c’è una mentalità punitiva che fa spavento. Il caso dei tabaccai serve a chiarire. Sono 65 mila, diffusi in ogni angolo del nostro territorio. Vendono una gran quantità di prodotti che passano per i monopoli di Stato: dai tabacchi ai valori bollati. Il direttore dell’agenzia delle Dogane e dei monopoli, Marcello Minenna, nei giorni scorsi ha deciso, con una complicata gimkana amministrativa tipica del nostro sistema iperregolato, di esentare questi piccoli imprenditori dall’obbligo di usare il pos, o meglio sistemi di moneta elettronica, quando cedono prodotti ...