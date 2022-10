Nedved | «Oggi mancano dieci giocatori | non è un alibi La squadra è stata costruita con una logica» 

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 29 ottobre 2022): «, non è un. Lacon una». Poco prima di Lecce-Juventus, ai microfoni di Dazn il vice presidente del club bianconero, Pavel. «Valutiamo quello che abbiamo ancora da raggiungere, perché gli obiettivi sono rimasti gli stessi. C’è l’Europa League, in campionato siamo in ritardo, ma c’è da giocare. Quella diè una partita importante su un campo difficile, ma ci siamo e lavoreremo per ottenere i risultati che ci siamo prefissati. In campionato veniamo da due vittorie importanti, ma devono essere cose normali per noi. Certo che l’uscita dalla Champions non èfacile da gestire, ...