Napoli scatenato | tripletta Osimhen e 4-0 al Sassuolo

Leggi su ildenaro

(Di sabato 29 ottobre 2022)(ITALPRESS) –bello e nuovamente convincente quello che davanti a un trepidante ‘Maradonà batte ilper 4-0. Altra vittoria e primo posto solitario per i campani, all’ennesima prova di forza della loro stagione.subito aggressivo epreso rapidamente di sorpresa, con la veloce transizione azzurra che porta al cross di Di Lorenzo e alla rete di, lucido a battere Consigli in seguito alla spizzata di Kvaratskhelia. Gli uomini di Spalletti sono padroni del campo e rischiano molto poco in difesa, trovando il gol del raddoppio, ancora con, al 19’. Ancora l’asse Di Lorenzo-Kvaratskhelia, con il georgiano che confeziona il suo secondo assist di giornata servendo l’attaccante nigeriano, liberissimo di siglare il 2-0. Timide ...