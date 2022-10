Milano | rapina in chiesa | 84enne rincorre il fuggitivo e lo fa arrestare

(Di sabato 29 ottobre 2022), 29 ott. (Adnkronos) - Un 45enne è stato arrestato per tentataimpropria dai carabinieri di Corsico () intervenuti in via Cavour ieri pomeriggio. La vittima è un'anziana di 84 anni, la quale mentre si trovava all'interno dellaSanti Pietro e Paolo per svolgere lavori di pulizia come volontaria, aveva lasciato per qualche minuto incustodita la sua borsa, ma nel riprenderla aveva notato il tentativo di furto dell'uomo. Nel tentativo di farlo desistere è stata spintonata, ma non si è persa d'animo: lo ha inseguito e ha chiesto aiuto attirando l'attenzione di un passante che è riuscito a bloccare il 45enne, subito arrestato dai carabinieri che hanno restituito alla vittima i 55 euro sottratti. L'uomo è in carcere in attesa dell'udienza di convalida.

