Lollobrigida | «Non consentiamo l’aggressione ai nostri prodotti Il Nutriscore resta un rischio»

(Di sabato 29 ottobre 2022) «Non ci arrendiamo all’idea che le bistecche si producano in laboratorio e non nelle nostre splendide campagne». A dirlo è stato Francesco, che nella sua prima uscita pubblica da ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare ha partecipato al ventennale del Car, il Centro agroalimentare romano. Si tratta di una frase che ben riassume una delle missioni che si è dato il governo e che sta dietro la scelta di quella denominazione di “sovranità alimentare” data al dicastero che tanto ha turbato la sinistra.: «Ilnon è unpassato» Il concetto della difesa del cibo autenticamente di qualità torna anche nell’avvertimento del ministro sul fatto che il, l’etichetta a semaforo su cui è in corso un serrato dibattito in Ue, «non è un ...

'Il decreto per la nuova denominazionesarà nel prossimo Cdm ma in quello successivo', ha detto. Pesca resta al ministero Masaf 'Le competenze della pesca restano in capo a questo ..."Il decreto per la nuova denominazionesarà nel prossimo Cdm ma in quello successivo", ha dettoPuoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Sarà Masaf, ministero dell'Agricoltura, Sovranità alimentare, e forestale la nuova denominazione del ministero. (ANSA) ...