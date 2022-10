Live Napoli-Sassuolo 2-0 Osimhen segna una super doppietta!

Ilprosegue la sua irresistibile collana di successi cercando il 13/o di fila con il Sassuolo del goleador Frattesi, che non può ancora recuperare Berardi. L'Inter vuole proseguire la sua ...Allo Maradona, il match valido per la 12ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Sassuolo: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Maradona,e Sassuolo si affrontano nel match valido per la 12ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiSassuolo 1 - 0 MOVIOLA 1 - È iniziata la partita! 4 ...Il Napoli è partito forte, fortissimo contro il Sassuolo e dopo 4 minuti è già andato in vantaggio con il solito Victor Osimhen. Sull’esterno, Di Lorenzo mette un cross dove Kvara la spizza di testa, ...Dopo il parziale turnover in Champions, Spalletti rilancia dal 1' i suoi big: tornano Kvara e Osimhen davanti. Rientrano anche Anguissa e Zielinski in mezzo. Sulla fascia sinistra è Mario Rui a vincer ...