LIVE Ginnastica artistica | Mondiali 2022 in DIRETTA | Carey si salva in extremins | Jones in testa USA promossi

(Di sabato 29 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA PRIMA SUDDIVISIONE: USASIIN VOLATA. BRAVA DERWAEL 23.15 Per il momento la migliore spagnola è Emma Fernandez: 37.533 dopo tre rotazioni. 23.10 Spesso ci chiediamo come abbia fatto la Romania a sprofondare così in basso. Non presentare addirittura una squadra aiè davvero troppo per un Paese che ha vinto Olimpiadi e. 23.05 Ricordiamo che l’Italia gareggerà domani (domenica 30 ottobre) alle ore 21.15. Le Fate saranno impegnate nella penultima suddivisione, partiranno dalle parallele asimmetriche. 23.00 Barbosu non dà continuità al suo buon avvio: 12.500 alla trave per la rumena, davvero nulla di rilevante. Al corpo libero potrebbe dire qualcosa di più. 22.53 Al momento ...