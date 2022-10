L’Inter e la voglia di non fermarsi | il piano di Inzaghi prima della sosta

(Di sabato 29 ottobre 2022)punta al quarto successo consecutivo per continuare a correre verso la vettaclassifica e accorciare, ildiè chiaropunta al quarto successo consecutivo per continuare a correre verso la vettaclassifica e accorciare, ildiè chiaro. Dare continuità all’undici che sin qui ha fatto svoltare i nerazzurri, pochi cambi se non quelli necessari giocando ogni tre giorni. La squadra sta girando e alle volte è meglio toccare il meno possibile. Contro la Sampdoria i nerazzurri cercano la quarta sinfonia e potranno contare sulla spinta del Meazza per continuare la rincorsa alla vetta. Lo scrive Il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

