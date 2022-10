Lecce | Baroni | 'Juve forte e arrabbiata' VIDEO

Commenta per primo L'allenatore del(ex allenatore della Primavera della Juventus) ha parlato in conferenza stampa verso la sfida casalinga contro i bianconeri: 'Juve forte e arrabbiata'.Per ora servono tre punti, anche "a corto muso", coldiche non vince da cinque turni e convive col mistero Umtiti, il campione del mondo francese che doveva rilanciarsi in Puglia ma che ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...