Juve | Allegri | «Il calcio è strano»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 ottobre 2022) Le parole di Massimilianonella conferenza stampa post Lecce-; «Fagioli ha qualità importanti sulle quali lavorare» Massimilianoha parlato in conferenza dopo Lecce. IDENTITA’– «Lo scorso anno siamo partiti male e poi abbiamo ritrovato la retta via. Quest’anno ci sono state diverse vicissitudini, ma il. Oggi McKennie non stava benissimo, è entrato poi Fagioli che l’ha risolta con un grande gol. Poi abbiamo tanti infortunati, speriamo di arrivare al meglio al 13 novembre. Giocare nellantus non è semplice. Oggi abbiamo messo in campo incoscienza e follia, ma c’è stata anche un po’ di fortuna». FAGIOLI – «Deve conoscere di più il ruolo, ma ha qualità importanti sulle quali lavorare». CONTINUA ...