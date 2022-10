Inter-Sampdoria 3-0 | Curva Nord si svuota per Vittorio Boiocchi

Le parole di Dejan Stankovic: "Il mio passato all'è stato bello e ringrazio i tifosi per l'accoglienza" Dejan Stankovic ha parlato a Sky dopo. Di seguito le sue parole. PASSATO ALL'- "Il mio passato all'è stato bello e ringrazio i tifosi per l'accoglienza. Dopo c'era la partita e tutti i mie ...E' stato ucciso in strada un'ora prima dell'inizio di. La vittima si chiamava Vittorio Boiocchi , 70 anni, storico capo ultrà della curva nord dell', raggiunto da almeno tre proiettili, poco prima delle 20, in via Fratelli ...Secondo quanto appreso da Sky Sport, però, anche quest’ultimo dubbio sembrerebbe essere stato risolto: Stefan De Vrij partirà titolare contro la Sampdoria Lo stesso per la porta e l’attacco che sarann ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...