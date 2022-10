Gauff e Pegula alle WTA Finals 2022 | la scheda | numeri e curiosità

Il 2022 diIl 2022 diè cambiato a Doha, quando hanno conquistato il loro primo titolo in un WTA 500. "In prospettiva, quel risultato ci ha fatto capire che siamo una ...6. Xu/Yang 8. Krawczyk/Schuurs Gruppo Pam Shriver 2. Dabrowski/Olmos 4. Kudermetova/Mertens 5. Kichenok/Ostapenko 7. Danilina/Haddad Maia 29 ottobre 2022Coco Gauff e Jessica Pegula non hanno cominciato il 2022 come coppia in doppio. Ma sono riuscite a finirla con un primato. Sono infatti le ...Definiti i gironi delle WTA Finals, l'evento che chiuderà la stagione del circuito femminile. La cerimonia del sorteggio segna l'inizio ...