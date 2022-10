Come eliminare adware

Leggi su wikitech

(Di sabato 29 ottobre 2022) Vuoi conoscere i metodi su dal tuo pc o smartphone ? Ok, dai descriviamo in questo articolopuoidai tuoi dispositivi senza essere un esperto informatico. Nell’accezione più comune del termine, glisono dei software malevoli che, una volta installati sul computer, “bombardano” l’utente con una serie di messaggi pubblicitari (spesso sotto forma di finestra pop-up) che finiscono col rallentare il sistema e rimandano a siti poco raccomandabili. Nel lungo elenco di “cose che finiscono in -WARE”,software, malware, freeware e così via, un posto molto speciale è occupato dall’, che in inglese sta per advertising supported software e che significa programma ...