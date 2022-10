Caso Memo Remigi | Caterina Collovati lo difende | “Dovremmo scusarci”

(Di sabato 29 ottobre 2022) News Tv.losu Instagram. Ciò che è accaduto in diretta ad Oggi è un altro giorno ha smosso l’opinione pubblica. Il video diffuso in rete in cui si vedepalpare Jessica Morlacchi ha scatenato un vero e proprio polverone mediatico e diversi personaggi noti hanno deciso di dire la loro su questa intricata storia. Il noto cantante è stato licenziato in tronco da Viale Mazzini. Sulla vicenda si è pronunciata su Instagram anche, la quale ha deciso di schierarsi dalla parte dell’artista.Leggi anche –> Anna Pettinelli commenta il: l’amaro sfogo su ...

La giornalista Caterina Collovati si impegna in una difesa nei confronti diRemigi dopo ildella palpata a Jessica Morlacchi In questi giorni non si parla quasi di altro: la palpata in diretta TV diRemigi al lato B di Jessica Morlacchi e la conseguente ...La giornalista e conduttrice sceglie di andare contro corrente e schierarsi dalla parte diRemigi dopo le accuse di molestie ...La giornalista Caterina Collovati si impegna in una difesa nei confronti di Memo Remigi dopo il caso della palpata a Jessica Morlacchi ...Dopo la bufera mediatica che si è scatenata su Memo Remigi, Jessica Morlacchi rompe il silenzio dicendo la sua in un lungo post sui social: la sua versione.