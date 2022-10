Calcio | Serie A 2022-2023 | Lecce-Juventus 0-1 | Fagioli decide la sfida

(Di sabato 29 ottobre 2022) Latorna a vincere in occasione della dodicesima giornata diA superando di 1 a 0 il. La squadra di Torino svetta in Puglia, una partita non semplice che si è animata a partire dalla seconda metà del secondo tempo. Il settantatreesimo minuto di gioco ha segnato la svolta del match grazie ad un significativo acuto da parte di Nicolò. Primo goal nel campionato italiano per il 21enne nativo di Piacenza, perfetto nella propria esecuzione che ha spiazzato la concorrenza. La Juve, realtà che ha perso la chance di avanzare alla fase della Champions League nella scorsa settimana, ha subito una decisa risposta da parte dei padroni di casa che nei minuti di recupero hanno tentato in tutti i modi di ribaltate il risultato finale. VIDEO0-1 highlights, ...

LECCE - Grazie ad una magia di Fagioli, che si inventa uno spettacolare tiro a giro a 17' dalla fine, la Juve espugna con fatica il campo del Lecce e infila la terza vittoria consecutiva in campionato.LECCE. Il primo acuto inA del 21enne Nicolo Fagioli, regala alla Juventus un successo pesantissimo nell'insidiosa ... giusto a ridosso dell'intervallo, viene chiamato in causa su azione di...