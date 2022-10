Asamoah | ' Alla Juve manca la fame di Conte Un suo ritorno non mi stupirebbe'

(Di sabato 29 ottobre 2022) Kwadwo, dopo tanti chilometri, ha lasciato il campo per iniziare a collaborare con l'agente italiano Federico Pastorello: 'Adesso - racconta - sogno di scoprire nuovie futuri Eto'o in ...

...- racconta - sogno di scoprire nuovie futuri Eto'o in Africa'. L'ex jolly bianconero non è nuovo ai cambi di ruolo. Quello più importante della carriera risale all'estate 2012, la prima...... il penalty fallito daGyan a pochi istanti dalla fine dei supplementari e poi la sconfitta maturatalotteria dei rigori " ai Mondiali brasiliani il Ghana finì al quarto posto di un ...