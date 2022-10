Antonino Spinalbese | pronto a lasciare la Casa più spiata d’Italia

(Di sabato 29 ottobre 2022), dopo la nona puntata del Grande Fratello Vip 7, si è lasciando andare a uno sfogo particolare in cui ha spiegato di essersi ormai profondamente pentito di aver accettato l’invito di Alfonso Signorini a entrare nel cast del Gf Vip 7. Dalle parole pronunciate dall’ex partner di Belen Rodriguez sembra che ce l’abbia perfino con gli autori del programma.-Altranotizia.it-(Fonte: Google)Le frasi che ha pronunciato chiacchierando assieme alle due vippone, Carolina Marconi e Antonella Fiordelisi, non sembrano lasciar spazio a dubbi:vuole abbandonare la, il retro front sul Gf Vip 7 Forse persarà subentrata la ...

... se avete pensato a Giaele, la donna che professa amore libero non è lei, anche se spesso si chiacchiera del suo matrimonio e della sua attrazione con. Avete capito chi è questa ...Leggi anche > Gf Vip,e Giaele sempre più intimi: sotto le coperte scoppia l'amore libero 'Ah ok scusa.. era un complimento ' replica il giudice di X Factor amareggiato mentre ...Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese VS Giaele De Donà: "Scelgo di stare solo con gli uomini,per evitare altre polemiche". Il Video Mediaset ...Replica puntata Beautiful del 29 ottobre 2022. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'intero episodio trasmesso da Canale 5 in streaming ...