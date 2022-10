Violente liti | abuso di alcol e clienti “sospetti” in un bar di Morlupo | locale chiuso per 5 giorni

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 28 ottobre 2022)” in un bar di. Dopo le continue lamentele dei cittadini i Carabinieri di Castelnuovo di Porto hanno notificato al titolare della società che gestisce un bar di, il provvedimento di sospensione per 5, ai sensi dell’art. 100 T.U.L.P.S., emesso dal Questore di Roma su proposta dei Carabinieri.per 5un bar di, ritrovo di persone pericolose La richiesta è stata avanzata a seguito delle numerose lamentele espresse dalla cittadinanza, cui è seguita un’attività di controllo da parte dei Carabinieri, consistita inizialmente in un’analisi documentale e successivamente nel materiale riscontro di quanto emerso, mediante servizi di osservazione. I ...