Spagna | AS | Luis Enrique taglia De Gea Il portiere è out dalla lista dei pre-convocati

(Di venerdì 28 ottobre 2022) I Mondiali di Qatar 2022 sono ormai sempre più vicini ed i vari commissari tecnici stanno ultimando i loro ragionamenti in vista delle convocazioni ufficiali. Stando a quanto riportato dal quotidiano AS, il ct dellaavrebbe optato per una clamorosa ed eccellente esclusione, quella deldel Manchester United, David De Gea. L’estremo difensore, infatti, non sarebbe stato inserito nell’elenco dei 55 pre-, tra i quali figurano invece Unai Simón, Robert Sánchez, David Raya e Kepa Arrizabalaga. Quest’ultimo, però, è a serio rischio di taglio per ladefinitiva. SportFace.

