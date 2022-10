Sette minuti di terrore | il VIDEO dell' accoltellamento di Assago

Con un video esclusivo, il Tg1 ha mostrato le immagini dell'aggressione nel centro commerciale di Assago, alle porte di Milano, da parte di ...Pochiper la precisioni, per seminare il panico e uccidere Luis Fernando Ruggieri , il cassiere del Carrefour del centro commerciale Milanofiori di Assago , in provincia di Milano, unica ...Il 24 febbraio 2022, giorno in cui la Russia ha avviato la campagna militare in Ucraina, ha segnato uno spartiacque nella storia mondiale. Quel ...Nelle riprese delle telecamere si vede Tombolini afferrare un coltello e correre: impiega 60 secondi esatti per colpire cinque persone e uccidere Luis Fernando Ruggieri ...