(Di venerdì 28 ottobre 2022) Roma, 28 ott. (Adnkronos) - "C'è una discussione ancora in corso ma la valutazione è positiva. C'è un'chelain piena autonomia. Ma vediamo quali saranno le decisioni. Poi noi faremo le nostre valutazioni. A partire dalla nostra Direzione nazionale che faremo il 6 novembre e poi nel percorso che porterà all'assemblea nazionale di novembre". Così il coordinatore diUno, Arturo, interpellato sul percorso congressuale all'odg della Direzione Pd.

Il Sannio Quotidiano

... elevatissimi, a pagare lopiù pesante siano i gestori e non certo le compagnie, perché sempre più spesso l'incasso di unnon è nemmeno sufficiente a coprire i costi di esercizio". "...... elevatissimi, a pagare lopiù pesante siano i gestori e non certo le compagnie, perché sempre più spesso l'incasso di unnon è nemmeno sufficiente a coprire i costi di esercizio". Le ... Pd: Scotto, ‘impianto congresso consente partecipazione Articolo 1’ C’è un’impianto che consente la partecipazione in piena autonomia ... Così il coordinatore di Articolo Uno, Arturo Scotto, interpellato sul percorso congressuale all’odg della Direzione Pd.