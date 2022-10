Monopoli-ACR Messina | streaming gratis e diretta tv Antenna Sud? Dove vedere Serie C

Tempo Stretto

Domenica 30 ottobre, alle ore 17.30 , allo stadio 'Vito Simone Veneziani', si disputerà il matchMessina , valido per l' 11.a giornata del girone C del campionato di Serie C . Prima di scoprire dove vedereMessina in diretta tv e streaming, ecco una breve ...Calcio 2022 - 2023 Serie C Girone C Tabellino partitaMessina Squadra in casaSquadra avversariaMessina A dirigere l'incontro- Messina sarà il sig. Ettore Longo della sezione di Cuneo, coadiuvato dagli assistenti ... Acr Messina, Fiorani: “A Monopoli per sfatare il tabù trasferta” VIDEO Domenica 30 ottobre, alle ore 17.30, allo stadio "Vito Simone Veneziani", si disputerà il match Monopoli-ACR Messina, valido per l' 11.a giornata del girone ...MESSINA – Entusiasmo in casa Acr Messina dopo la convincente vittoria di settimana scorsa c ontro il Latina. Nel 4-1 rifilato al Franco Scoglio ai laziali c’è anche la firma di Marco Fiorani. Il giova ...