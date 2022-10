La tirocinante di 20 anni violentata in uno sgabuzzino dell’Umberto I da un infermiere 53enne

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Unada undurante il turno di notte al Policlinico Umberto I. Questo quanto accaduto nella notte di giovedì nel reparto di Urologia del più noto e grande policlinico di Roma, dove una giovane infermiera di appena vent’è stata vittima delle violenze di un collega 55enne mentre era in servizio. Il tutto sarebbe avvenuto all’interno di uno. L’uomo, che ha lavorato anche nel reparto di Cardiochirurgia, è stato identificato e denunciato per violenza sessuale e già da giovedì è stato sospeso dall’incarico per volere della direzione generaleI. La vittima subito dopo gli abusi ha denunciato quanto accaduto al Pronto soccorso e il referto clinico ha confermato la sua versione. I sanitari hanno quindi attivato il codice rosa ...