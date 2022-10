Juan Jesus | Conta fare risultato | Kim è un giocatore fortissimo

Leggi su terzotemponapoli

(Di venerdì 28 ottobre 2022), difensore del Napoli, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli, ecco le sue parole : "Quaveramente la squadra,entrare bene. Si è visto anche con i Rangers, chi è entrato ha fatto benissimo e non ha fatto sentire la mancanza di nessuno. Chi entra fa bene, entra nella dinamica della partita, e questa è una cosa bellissima”. Cinque su cinque in Champions con 20 gol fatti: percorso bellissimo. “Sì, molto bello. Quando è uscito il girone tutti hanno detto che era tosta per il Napoli, che c’era il Liverpool, che c’era l’Ajax, ma nessuno ha detto che c’era il Napoli. Abbiamo dimostrato in campo quanto valiamo, lasciando fuori le chiacchiere. Ora andiamo a giocare ad Anfield come se fosse la prima partita in Champions ...