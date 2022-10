Inter | Zhang | “Skriniar? Troveremo un accordo Ma offerte giuste vanno valutate”

Leggi su sportface

(Di venerdì 28 ottobre 2022) “Le voci sono solo voci. Essere competitivi è fondamentale, è questo che i tifosi si aspettano da noi. Abbiamo deciso di tenere con noi i capisaldi della rosa in estate, ciò non significa non considerare un’offerta se questa è giusta. Se l’offerta è giusta, bisogna pensare all’aspetto logico degli investimenti affinché la situazione di mercato sia equilibrata. Sono sicuro checonosca il significato di questo club, ama i nostri colori e alla fine sono sicuro che riusciremo a trovare un. Non sono preoccupato sulla situazione. Il club rimarrà competitivo”. Queste le dichiarazioni di Stevensul futuro di Milanin nerazzurro. L’amministratore delegato Beppe Marotta si sofferma sui contratti in scadenza: “Sono otto. Ma non siamo spaventati. Sono professionisti molto seri, che meriterebbero ...