Il primo ETF Bitcoin emesso da ProShares BITO ha perso il 70% in un anno

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Circa unfa debuttò ilETFdella storia. Dopo un lungo travaglio, la SEC diede il via libera all’ETF sui futurepromosso da. Il fondo, denominato, divenne il protagonista della cronaca finanziaria di quel periodo anche perchè, al di là del discorso sulla crypto-moda che in quel periodo imperversa, il fondo rastrellò una massa enorme di capitali nel giro di pochissimi giorni e quindi non poté passare inosservato. Visto che ilETFha oltre undi vita, è tempo di fare valutazioni e trarre conclusioni. Il verdetto è purtroppo durissimo: nel giro di unl’ETF sui futuresdaha ...

Cryptonomist

Si tratta di Enel ed ENI, con ilin calo e il secondo in buon rialzo, con una evidente forza ... Glirappresentano l'innovazione finanziaria che ha permesso a tutti di diversificare gli ...... riceveranno gratuitamente un'azione o unsostenibile. Ulteriori informazioni sono disponibili ... con un fair value che scende da 12,5 a 11,9 euro nelcaso e da 9,6 a 9 euro nel secondo. Crollo record del primo ETF sui future Bitcoin Una panoramica sull’andamento del Bitcoin, delle criptovalute in generale e degli strumenti finanziari sulle quali si basano e i loro andamenti ...Amundi porta a casa un trimestre con segno positivo. Nel terzo trimestre, l'asset manager ha realizzato un utile netto di 282 milioni di euro, in aumento del 5% rispetto al secondo trimestre, raggiung ...