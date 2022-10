Il Pd se la prende comoda | tra sei mesi le primarie per scegliere i due che si sfideranno al congresso

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Si parte il 7 novembre con l'”appello alla partecipazione” e si arriva il 12 marzo con le. E’ la ‘road map’ deldel Pd tracciata da Enrico Letta nel suo intervento alla Direzione dem. Tra il via e il traguardo delle Assise una serie di scadenze fondamentali come la presentazione delle candidature e una riunione di Assemblea e Direzione, a metà novembre, per modificare lo Statuto e garantire così un“di cui non si conosce l’esito”, come ha sottolineato il segretario. In parallelo partirà il percorso per il tesseramento al partito. “Un tesseramento che sia cartaceo e online, quello cartaceo più significativo, che consenta di partecipare al percorso costituente”, ha spiegato Letta. Questa fase avrà il suo culmine nella Direzione e nella Assemblea di metà novembre: “Dovranno fare due cose essenziali, votare ...