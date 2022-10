«Ho sempre saputo che esisteva mio padre e che non voleva saperne di me»

Leggi su iodonna

La forza di rinascere dopo l'abbandono è nel Dna di Anny Romand. Armena, la nonna è arrivata con il figlio a Parigi, in fuga dal genocidio del suo popolo, negli anni Venti del Novecento. Lei è stata rifiutata alla nascita dale sua madre durante la gravidanza era decisa a a darla via, lasciandola in una clinica dove non si andava troppo per il sottile in tema di adozioni. L'abbiamo Intervistata per l'uscita in Italia di Abbandonata (La Lepre edizioni, euro 15, in uscita il 28 ottobre): ci racconta dove ha trovato la forza di rinascere dopo l'abbandono, dopo aver dovuto fare i conti dalla nascita con l'essere indesiderata. La forza di rinascere dopo l'abbandono nel romanzo di Anny Romand