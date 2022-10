F1 | caso Red Bull-budget cap | la FIA infligge 7 milioni di multa al team e riduzione test aerodinamici

(Di venerdì 28 ottobre 2022) E’ stato finalmente tolto il velo sulle cifre dellegato allo sforamento delcap per quanto riguarda la Rednel corso del Mondiale di Formula Uno 2021, vinto in extremis da Max Verstappen dopo lo splendidoa aa con Lewis Hamilton. Il comunicato emesso pochi minuti fa dalla FIA ha rivelato che l’infrazione certificata è di 2.2di euro (1.8 di sterline), con 13 errori di procedura che hanno permesso di “eludere” costi che in teoria dovevano finire nel computo complessivo. Dopo tantissime voci e spifferi che si erano levati durante il fine settimana del Gran Premio di Singapore, ora si sa con esattezza a quanto è ammontato lo sforamento per la scuderia capeggiata da Christian Horner che, di conseguenza, è stata informata anche delle sanzioni che sono ...

IlBull:budget. Accordo raggiunto con la Fia, ora le sanzioni LaBull è stata l'unica squadra a spendere più del consentito nello scorso campionato (vinto da Verstappen nel finale ...IlBull - Budget Cap è arrivato ad una soluzione. Attraverso una nota sui propri canali ufficiali, infatti, la Federazione automobilistica internazionale ha ufficializzato che laBull ha ...ROMA - Una multa per un totale di sette milioni di dollari e una limitazione del tempo del 10% per i test aerodinamici in galleria del vento. E' questa la sanzione ufficiale annunciata dalla FIA per l ...ROMA - Sette milioni di dollari di multa e il 10% di tempo in meno sui test aerodinamici. E' questa la sanzione ufficiale annunciata dalla FIA per lo sforamento del budget cap nella stagione 2022 di ...