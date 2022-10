Elon Musk compra Twitter e licenzia 4 top manager Il primo tweet | l' uccello è libero

ha preso il controllo di Twitter per 44 miliardi di dollari e ha licenziato i top manager., subito dopo aver completato l'acquisizione del noto social network (una trattariva durata ...A poche ore dalla scadenza fissata dal giudice,completa l'operazione di acquisto di Twitter per 44 miliardi di dollari e fa subito piazza pulita licenziando brutalmente quattro top manager, tra cui il ceo Parag Agrawal. Gli altri ...(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Elon Musk ha già cominciato a fare pulizia in Twitter, licenziando quattro top manager dopo aver concluso l'acquisto ...Elon Musk ha concluso l'accordo per l'acquisizione di Twitter. Nella notte il CEO sudafricano ha formalizzato l'operazione.