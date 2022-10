Droga e violenta la ex | medico di Saronno nei guai

(Di venerdì 28 ottobre 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colordila ex e ora chiede il patteggiamento a due anni. Per il 52enne, che esercita in una clinica privata di Como, arriva ora la richiesta di patteggiamento a due anni.dila ex e laIldidi 52 anni chee ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

il Dolomiti

... a quanto pare, il soggetto non sarebbe morto in maniera, per cui adesso si propende per ... Tuttavia, si è poi scoperto che aveva precedenti per, rispetto a reati contestati nel ......2009 dall'Italia e deve scontare 4 anni e 8 mesi di carcere per reati legati allo spaccio di. ... condannato a 2 anni e 8 mesi di reclusione per unarapina commessa nel sottopassaggio di ... Spaccio di droga e una violenta rapina, la polizia rintraccia e arresta due pregiudicati di 37 e 58 anni e ora chiede il patteggiamento a due anni. Per il 52enne, che esercita in una clinica privata di Como, arriva ora la richiesta di patteggiamento a due anni. Il medico di Saronno di 52 anni che droga e ...Lo stupefacente sequestrato era di altissima qualità, puro al 94%, e avrebbe consentito di ottenere oltre 20mila dosi con un profitto di circa 1,5 milioni di euro. Partiva dal nord Europa entrava nel ...