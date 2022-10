Detenzione illegale di armi e sostanze stupefacenti | arrestate due persone a Salerno

(Di venerdì 28 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNella serata di ieri, durante un servizio di controllo del territorio nell’area tra Matierno Pastorano-Ogliara, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno arrestato in flagranza Cne PASTORE e Alfredo FASANO perai fini di spaccio die possessodi. All’esito delle perquisizioni svolte dagli operanti nelle loro abitazioni, i due sono stati trovati in possesso, rispettivamente, di: 4,5 kg. di marijuana, materiale per l’essicazione e il confezionamento dello stupefacente, una pistola a salve senza tappo rosso, un fucile a piombini e una balestra; 4 kg. di marijuana, ca. 20 gr di hashish, 3 pistole a salve, di cui 2 con canna modificate per sparare proiettili ordinari, e 80 ...

